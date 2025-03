Erster Rauswurf bei «Let's Dance»

Erster Rauswurf bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance»: Für den Komiker Osan Yaran und Profi-Tänzerin Christina Hänni war am Freitagabend in der zweiten Folge Schluss. Sie bekamen die wenigsten Anrufe des Publikums - und das, obwohl die Jury Sänger Ben Zucker auf dem letzten Platz gesehen hatte. Doch der hatte die Zuschauerstimmen hinter sich, auch nachdem Moderatorin Victoria Swarovski an das Fernsehpublikum appelliert hatte: «Wir wollen ja alle keine zuckerfreie Show nächste Woche.»

Eine große Enttäuschung dürfte Yarans Aus auch für seine Oma Heidi gewesen sein, die seinen Angaben zufolge größter Fan der Show ist, ihren Enkel beim Training besucht und Hoffnungen in sein Tanztalent gesetzt hatte. Zittern musste am Ende von Folge zwei neben Yaran auch Influencerin Paola Maria mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató.

Ganz anders erging es Turner Fabian Hambüchen, der mit 23 Jury-Stimmen keine große Angst um sein Weiterkommen gehabt haben dürfte. Ebenso viele Stimmen bekam Schwimmer Taliso Engel, allerdings gewissermaßen außer Konkurrenz, weil er sich schon in der Auftaktfolge das Weiterkommen gesichert hatte.

Das Feld der Konkurrenten war darüber hinaus auch etwas ausgedünnt. Nach dem schon vorher angekündigten krankheitsbedingten Ausfall von Reality-Star Leyla Lahouar musste kurzfristig auch Musikerin Jeanette Biedermann pausieren. Die 45-Jährige kämpft mit einem grippalen Infekt und hohem Fieber, wie RTL mitteilte. Eine Teilnahme an der Tanzshow sei darum nicht möglich. Aber es gibt Hoffnung. «Beide Kandidatinnen werden voraussichtlich nächste Woche wieder dabei sein», erklärte RTL.

Bei «Let's Dance» tanzen Prominente mit professionellen Tänzern. Vor einer Woche hatte die Show mit einer Ausgabe zum Kennenlernen begonnen, in der die Teilnehmer erfuhren, mit wem sie in den kommenden Wochen trainieren werden.

Jeanette Biedermann wollte so gerne tanzen - fiel aber in der zweiten Folge aus.

Als erstes Paar ausgeschieden: Komiker Osan Yaran und Profitänzerin Christina Hänni.

Bei der Jury ganz hinten, in der Zuschauergunst weiter vorne: Ben Zucker.