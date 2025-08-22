Frank Buschmann verlässt «Ninja Warrior Germany»

Kommentator Frank Buschmann (60) verabschiedet sich von der RTL-Show «Ninja Warrior Germany». Die kommende Staffel des Formats, bei dem Athleten aufwendige Parcours meistern müssen, wird seine letzte sein, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der aus Bottrop stammende Buschmann ist seit der ersten Ausstrahlung der populären Hindernis-Show im Jahr 2016 Teil des «Ninja Warrior»-Teams, zu dem neben ihm noch Co-Kommentator Jan Köppen und Reporterin Laura Wontorra gehören.

«Die zehnte Staffel wird tatsächlich meine letzte sein! Ich habe lange darüber nachgedacht, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es für mich persönlich die richtige Entscheidung ist», sagte «Buschi» der dpa. «Ich hatte in meinem Leben immer ein Gespür dafür, wann ich etwas Anderes/Neues machen möchte.» In zehn Staffeln habe er die Show, die er auch immer als sein Baby empfunden habe, voller Leidenschaft begleitet.

Gründe für den Abschied

«Zuletzt habe ich aber eine Form von Müdigkeit gespürt, die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird», begründete der Kommentator seine Entscheidung. «Irgendwann ist es einfach Zeit, neue Reize zu setzen. Das werde ich machen.» Die Sendung werde weiterleben und er wünsche der gesamten Crew «mindestens» zehn weitere Staffeln. Keine TV-Produktion, an der er beteiligt gewesen sei, sei von allen Beteiligten «mit so viel Hingabe und Liebe gemacht worden.» Das werde sicher so bleiben.

Als generellen Abschied vom Fernsehen will Buschmann seinen Schritt aber nicht verstanden wissen. «Ich höre nicht im TV auf, ich werde einfach andere Dinge machen, so wie ich das im Job immer gemacht habe. Lassen wir uns überraschen», sagte er. Der TV-Mann ist auch als Sport-Kommentator beim Fußball, Basketball und Football bekannt. Im Februar verlängerte er etwa seine Zusammenarbeit mit Pay-TV-Sender Sky.

Start der neuen Staffel am 19. September

Die neue Staffel «Ninja Warrior Germany» - noch einmal mit Buschmann am Mikro - startet am 19. September (eine Woche vorher auf RTL+) bei RTL. Erneut werden Athletinnen und Athleten springen, hangeln und klettern, um das Ende eines extrem herausfordernden Parcours zu erreichen. Die Konkurrenz in diesem Jahr «stärker denn je», so RTL.

Da es die zehnte Staffel ist und somit ein Jubiläum ansteht, sind zudem außergewöhnliche neue Elemente geplant: etwa das Special «Der direkte Weg ins Finale», das direkt nach den sieben Vorrunden ausgestrahlt wird. Dort gilt die Spezialregel, dass nur gehangelt werden darf. Auch sollen viele Athleten vergangener Staffeln für das Jubiläum zurückkehren.