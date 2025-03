Brand in Mülldeponie in Hofgeismar

In einer Mülldeponie in Hofgeismar (Landkreis Kassel) ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, griffen bei dem Brand eines Restmüllhaufens auch Flammen auf eine angrenzende Lagerhalle über. Anwohner wurden gebeten, wegen der Geruchs- und Qualmbelästigung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten dauerten zunächst bis in den frühen Morgen an. Es sei vermutlich ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden, sagte ein Polizeisprecher.