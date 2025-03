Einsatzfahrzeuge bei Rettungsdienst in Freiburg brennen

Auf dem Parkplatz eines Rettungsdiensts in Freiburg haben am frühen Morgen vier Fahrzeuge gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich dabei um den Parkplatz des Malteser Hilfsdiensts. Ein Notarzteinsatzfahrzeug und drei Krankentransportwagen brannten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es sei ein Totalschaden entstanden im Wert von etwa 200.000 Euro.

In unmittelbarer Nähe habe die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen können. Die Ermittlungen dauerten an. Bereits zuvor hatte es in der Freiburger Innenstadt an verschiedenen Stellen mehrere kleine Brandlegungen gegeben, teilte der Polizeisprecher mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Feuerwehr habe die Brände gelöscht, hieß es.