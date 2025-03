Lagergebäude brennt in Wiesbaden - ein Mensch verletzt

Stundenlang hat ein brennendes Lagergebäude in Wiesbaden die Feuerwehr beschäftigt - und sie dann sogar noch einmal ausrücken lassen. Ein Mensch erlitt wegen des Feuers leichte Verbrennungen, konnte das Krankenhaus am Abend aber wieder verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Über den Notruf hatten Zeugen am Samstagnachmittag demnach von starkem Rauch berichtet, der aus dem zweistöckigen Gebäude quoll. Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand - doch das Feuer ließ Teile des Gebäudes einstürzen und erschwerte so den Einsatz.

Nach stundenlangen Löscharbeiten sah es schließlich so aus, als sei das Feuer gelöscht. «Heute Morgen haben Passanten aber wieder eine zunehmende Rauchentwicklung bemerkt», sagte ein Feuerwehrsprecher. Demnach hatten sich Glutnester neu entzündet. Um an sie heranzukommen, werde das Gebäude jetzt mit einem Bagger abgetragen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.