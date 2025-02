Brand eines Zweifamilienhauses – 600.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Aalen (Ostalbkreis) ist ein Schaden von rund 600.000 Euro entstanden. Zwei Menschen, die während des Brandausbruches noch im Haus waren, konnten es eigenständig verlassen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude wurde verhindert. Die Brandursache sowie weitere Informationen waren am Morgen zunächst nicht bekannt.

