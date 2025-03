Gas strömt aus - Heizung geklaut?

In einem Wohnhaus im hessischen Hanau ist in der Nacht ungehindert Gas ausgeströmt. Ursache könnten abmontierte Heizkörper sein, wodurch Gasleitungen offen gelegen hätten, erklärte die Feuerwehr. Demnach hätten sich Einsatzkräfte nur unter Atemschutzmasken Zugang verschaffen können und eine extreme Gaskonzentration in den oberen Stockwerken festgestellt.

Wie die Polizei mitteilte, sei gegen Mitternacht Gasgeruch gemeldet worden. Vor Ort stellten die Beamten neben fehlenden Heizkörpern auch entwendete Kupferrohre fest. Diese seien wohl in der Nacht aus dem derzeit unbewohnten Obergeschoss entfernt worden.

Nach Angaben der Feuerwehr waren zunächst die übrigen Bewohner evakuiert worden. Die Gaszufuhr sei daraufhin für das gesamte Gebäude abgestellt worden, um den Gasaustritt zu stoppen. Eine Katastrophe durch den mutmaßlichen Diebstahl hätte so verhindert werden können. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Diebstahls.