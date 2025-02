Schule nach Brand in Toilette geräumt

Wegen eines brennenden Mülleimers in einer Toilette: 700 Schüler haben während der Löscharbeiten in einer mittelhessischen Schule ihre Klassenzimmer verlassen. Bei dem Brand in einer Gesamtschule in Großen-Linden (Kreis Gießen) wurde niemand verletzt, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen berichtete.

Der Brand wurde gegen 10.20 Uhr gemeldet. «Die Feuerwehr stellte am Einsatzort einen brennenden Mülleimer in einem Toilettenraum fest», berichtete die Polizei. «Da sich der Rauch in angrenzenden Räumen des Schulgebäudes ausbreitete, wurde die Schule geräumt. Polizei und Lehrkräfte betreuten die Schüler in einer Sporthalle.»

Der Schaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.