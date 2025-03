Finanzminister stellt Haushaltsabschluss 2024 vor

Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) will am Freitag (10.00 Uhr) in Wiesbaden den vorläufigen Haushaltsabschluss für 2024 erläutern. Die Zahlen geben einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben des Landes im vergangenen Jahr. Im hessischen Landtag wird aktuell bereits der Haushalt 2025 diskutiert - der Etat für das laufende Jahr soll Ende März verabschiedet werden. Die Landesregierung plant Investitionen etwa in die Bildung und Innere Sicherheit.

Daneben gibt es teils schmerzhaften Einsparungen - etwa wurde eine geplante Besoldungserhöhung für die Landesbeamten mehrere Monate nach hinten geschoben.

Vom Finanzministerium aufmerksam verfolgt werden auch die Pläne im Bund für ein Sondervermögen Infrastruktur. Das Geld ist für Investitionen in Straßen, Schienen, Brücken, Energienetzen und mehr vorgesehen. Hessen könnte laut ersten Schätzungen in einer Größenordnung von 700 bis 800 Millionen Euro jährlich profitieren - über einen Zeitraum von zehn Jahren.