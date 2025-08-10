Brand auf Berg in Edinburgh

Auf dem Hausberg der schottischen Hauptstadt Edinburgh ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Es gebe keine Berichte über Verletzte, teilte ein Sprecher der schottischen Feuerwehr- und Rettungsdienste am Abend mit. Ein großer Bereich mit Ginster sei von dem Brand betroffen. Zum genauen Ausmaß machte er keine Angaben.

Spezialkräfte und vier Löschfahrzeuge seien im Einsatz, teilte er weiter mit. Die Dienste seien am Sonntagnachmittag um 16.05 Uhr über einen Brand informiert worden.

Wie es zu dem Brand kam, ist laut Medienberichten nicht bekannt.

Die Flammen auf Arthur's Seat sind in der Stadt zu sehen, Qualm zieht über die Stadt. Der Berg im Holyrood Park ist nahe der Altstadt gelegen und ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen wie Einheimische.

Die Flammen sind in der Umgebung zu sehen. Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa