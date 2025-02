TU Darmstadt forscht mit neuem humanoiden Roboter

Es ist eine Vision wie in einem Science-Fiction-Film: unabhängig von Menschen arbeitende humanoide Roboter. Die Technische Universität Darmstadt (TU) hat mit dem Start eines neuen Forschungslabors den nach Angaben der Hochschule modernsten und deutschlandweit einzigartigen humanoiden Roboter «Hainer» vorgestellt. «Wir wollen lernende Robotik», sagte der Professor für intelligente autonome Systeme, Jan Peters, über den mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Roboter.

Rasante Entwicklung

«Vor drei oder fünf galten wir noch als Träumer», erläuterte Peters. Jetzt sei seine Vision, dass solche Roboter in fünf bis zehn Jahren eigenständig arbeitsfähig seien, zum Beispiel an gefährlichen Arbeitsplätzen oder auch in der Pflege.

Zwei Millionen Euro teures Forschungsobjekt

«Hainer» («Humanoid AI Nexus For Experimental Research») ist der TU zufolge einzigartig, weil er Drehmoment geregelt ist und so menschliche Bewegungen machen kann. Er kostete bislang zwei Millionen Euro und ist 1,75 Meter groß. «Hainer» wiegt 95 Kilo, hat 32 Gelenke, sieben Kameras und austauschbare Greifer als Hände, mit denen er auch kleinerer Dinge greifen kann.

«Wir wollen die Welt ein bisschen besser machen mit der Wissenschaft», sagte TU-Präsidentin Tanja Brühl. «Wer, wenn nicht die nächste Generation wird die Robotik voranbringen.»

Große Konkurrenz

Er werde so schnell keine dynamischen Bewegungen machen können. Ein Buch werde er aber schon in kurzer Zeit lesen und auch wiedergeben können, sagte Peters. «Man müsse Robotern Ethik mitgeben.» Was diese Art der Robotik betrifft, gebe es weltweit eine sehr große Konkurrenz, zum Beispiel in China oder den USA. Dort sei man noch nicht so weit, doch gerade in den USA werde dort in naher Zukunft viel Geld in die Hand genommen.

Icon Vergrößern Humanoider Roboter kann auch kleinere Sachen greifen. Foto: Lando Hass/dpa Icon Schließen Schließen Humanoider Roboter kann auch kleinere Sachen greifen. Foto: Lando Hass/dpa