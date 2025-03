Unbekannte stehlen Tresor aus Geldautomaten

Zwei unbekannte Männer sollen in Frankfurt am Main einen Tresor aus einem Geldautomaten gestohlen haben. Aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge lösten die beiden Tatverdächtigen in der Nacht den Geldautomaten mit einem Winkelschleifer aus der Bodenverankerung in Frankfurt-Niederursel. Sie entfernten den Tresor und transportierten ihn mit einem Motorheber in unbekannte Richtung ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Schadenssumme war zunächst unklar. Schon im Februar gab es in Frankfurt eine ähnliche Tat, Ende Januar auch in Mainz.

