Nach Herzstillstand: Traumhaftes Comeback von Bentaleb

Acht Monate nach seinem Herzstillstand hat der frühere Schalker Bundesligaprofi Nabil Bentaleb ein traumhaftes Comeback hingelegt. Der algerische Ex-Nationalspieler wurde im Spiel seines Clubs OSC Lille bei Stade Rennes in der 76. Minute eingewechselt und erzielte vier Minuten später den 1:0-Führungstreffer beim 2:0-Erfolg der Nordfranzosen.

«Es ist unglaublich. Das sind Bilder, die ein Leben lang im Gedächtnis bleiben. Dinge, die man nicht vergisst. Die werde ich auch nicht vergessen, wenn ich mit dem Fußballspielen aufhöre», sagte der 30-Jährige, der am 18. Juni bei einem privaten Fußballspiel zusammengebrochen war und einen Herzstillstand erlitten hatte. Anschließend wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt.

«Es ist eine filmreife Geschichte», sagte Lille-Trainer Bruno Genesio: «Es kommt ziemlich selten vor, dass man so etwas erlebt. Das ist ein Moment, der für immer in die Geschichte des Clubs eingraviert bleiben wird, in seine und in unsere.»

82 Spiele für Schalke

Für Bentaleb, der 2023 in seine Heimatstadt gewechselt war, war es überhaupt der erste Treffer im OSC-Trikot. Von 2016 bis 2021 hatte der Mittelfeldspieler für Schalke 04 in 82 Bundesligaspielen insgesamt zwölf Tore erzielt.

Kann sein Glück kaum fassen: Nabil Bentaleb. Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa