Nationalspielerin Doorsoun verlängert bei Eintracht-Frauen

Nationalspielerin Sara Doorsoun hat ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt um ein Jahr bis zum Sommer 2026 verlängert. Die 33 Jahre alte Abwehrspielerin war 2022 vom VfL Wolfsburg zu den Hessinnen gewechselt und gehört seither zu den Leistungsträgerinnen im Team.

«Ich kann sagen, dass ich in den drei Jahren, die ich schon in Frankfurt bin, den besten Fußball meiner Karriere spiele. Ab Tag eins habe ich mich bei der Eintracht sehr willkommen gefühlt. Mir wird so viel Vertrauen entgegengebracht, dass ich wie noch nie in meiner Karriere zuvor meine Leistung bringen kann, weil ich sein darf, wie ich bin», begründete Doorsoun ihre Vertragsverlängerung.