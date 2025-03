Kinder sollen Steine auf Auto geschmissen haben

Kinder sollen in Freiburg Steine von einer Brücke auf ein fahrendes Auto geworfen haben. Eine Autofahrerin habe die Polizei verständigt, als ihr Auto getroffen wurde, hieß es in einer Mitteilung. Eine Polizeistreife traf vor Ort auf einen siebenjährigen und einen neunjährigen Jungen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Eltern übergeben. Bei dem Vorfall am Dienstag wurde die Fahrerin nicht verletzt. Die Höhe des Schadens am Auto war noch nicht bekannt.

