Mandelbäume zeigen bereits rosa Blüten

Die Mandelbäume in Südhessen zeigen als Boten des Frühlings ihre rosa Blüte. Im Kreis Bergstraße treiben die Bäume nach Angaben des Tourismusservices Bergstraße bereits seit zwei Wochen. «Das ist je nach Wetter normal», sagte Christiane Bartmann von dem Verein. «Bei schönem Wetter platzt das aus allen Nähten.»

Es sei schon ein besonderes Klima in der Region in der Rheinebene, die deshalb nicht umsonst auch hessische Toskana genannt werde. Auch die Kirsche blühe und in Kürze würden die Aprikosen folgen, sagte Bartmann. Das beginne hier alles zwei bis drei Wochen früher als anderswo. Bartmann: «Das liegt an der besonderen Lage in der Rheinebene.»

Bereits seit zwei Wochen treiben die Mandelbäume aus. Foto: Uwe Anspach/dpa