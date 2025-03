Sonniges und trockenes Wetter in Hessen

Der Frühling kommt nach Hessen: In den kommenden Tagen soll das Wetter sonnig und trocken werden. Bereits am Sonntag sollen die Wolken auflockern und das Wetter heiter werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen sieben und zehn Grad.

Am Montag wird es laut Vorhersage verbreitet sonnig oder heiter und trocken. Beim Faschingsumzug kann der Regenschirm zu Hause bleiben. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen neun und zwölf Grad. Auch am Dienstag bleibt es meist sonnig oder heiter bei Temperaturen bis zu 13 Grad.