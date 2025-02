Eintracht verlängert mit U21-Nationalspieler Brown

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Linksverteidiger Nathaniel Brown vorzeitig bis Sommer 2030 verlängert. Wie der Club mitteilte, hatte der U21-Nationalspieler Deutschlands ursprünglich noch einen Kontrakt bis 2029.

Brown war im vergangenen Sommer vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zur Eintracht gekommen. Nach nur wenigen Wochen entwickelte sich der 21-Jährige vom Ergänzungs- zum Stammspieler.

Sportdirektor: «Wissen, dass sein Weg längst nicht zu Ende ist»

In der Bundesliga kam Brown in dieser Saison bislang in 15 Spielen zum Einsatz und hat damit auch einen Anteil daran, dass die SGE aktuell Tabellendritter und damit auf Champions-League-Kurs ist.

«Wir freuen uns sehr über die großartige Entwicklung, die Nathaniel Brown bei uns genommen hat und wissen, dass sein Weg längst nicht zu Ende ist», sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung und fügte hinzu: «Wir wussten natürlich um die Fähigkeiten von Nene. Umso schöner, dass er sie so schnell für unsere Mannschaft einbringen kann.»