Frankfurts Koch gegen Leverkusen wieder Startelf-Kandidat

Eintracht Frankfurts Nationalspieler Robin Koch ist nach seiner Schulterverletzung wieder ein Startelf-Kandidat für das Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Er stehe «so im Training und so im Saft, dass er grünes Licht gegeben hat, dass er morgen in der Startelf stehen kann», sagte Frankfurts Coach Dino Toppmöller am Tag vor dem Topspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Koch hatte sich Anfang des Monats im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:1) eine Schulterverletzung zugezogen. Eine Operation war aber nicht nötig. «Er hat jetzt die ganze Woche immer vor dem Training ein Tape bekommen und es sollte dann auch so viel Stabilität geben, dass es funktioniert. Er hat alles gut verkraftet», erklärte Toppmöller.

Der Heilungsverlauf sei relativ schnell gewesen, betonte der SGE-Trainer. Dass der Abwehrchef gegen Leverkusen wieder an Bord sei, habe sich schon in den vergangenen Wochen angekündigt. «Großes Kompliment auch an die medizinische Abteilung», sagte Toppmöller.