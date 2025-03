Infekt: Koch-Einsatz bei Frankfurt unwahrscheinlich

Eintracht Frankfurt muss wahrscheinlich auch gegen den 1. FC Union Berlin auf Fußball-Nationalspieler Robin Koch verzichten. «Die leichte Gehirnerschütterung ist auskuriert. Aber er hat leider auch einen leichten Infekt. Wir müssen sehen, ob es für Sonntag reicht», sagte Trainer Dino Toppmöller vor dem nächsten Bundesliga-Spiel (15.30 Uhr/DAZN) über den Abwehrchef.

Koch sei deshalb auch nicht wie ursprünglich geplant mit zum Europa League-Hinspiel nach Amsterdam gereist. Drei Tage nach dem 2:1-Erfolg bei Ajax muss Frankfurt auf jeden Fall auf den gelbgesperrten Siegtorschützen Ellyes Skhiri verzichten. Für ihn könnte gegen den Tabellen-14. der 19-jährige Can Uzun im Mittelfeld auflaufen.

Toppmöller verteidigt Torhüter Trapp

Frankfurt kassierte an den vergangenen beiden Spieltagen gegen die beiden Topteams FC Bayern München (0:4) und Bayer Leverkusen (1:4) insgesamt acht Gegentore. «Jetzt geht es darum, in der Bundesliga auf die Erfolgsspur zu kommen. Das wollen wir unbedingt mit aller Macht, da hilft natürlich so ein Ergebnis wie gestern», sagte Toppmöller und betonte vor der Herausforderung gegen die robusten Berliner: «Wir fühlen uns körperlich richtig gut im Saft.»

Kritik an Kevin Trapp wollte der Eintracht-Coach nicht gelten lassen. Der Torwart hatte beim Gegentor in Amsterdam nicht besonders gut ausgesehen und war auch zuletzt in der Liga nicht immer fehlerfrei. «Trappo hat gestern auch die eine oder andere Situation entschärft. Sich jetzt Richtung Trappo zu orientieren, das finde ich nicht ganz fair», sagte Toppmöller.