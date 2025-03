Frankfurts Theate wieder auf Trainingsplatz - Larsson krank

Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Arthur Theate hat nach seiner vorzeitigen Abreise von der belgischen Fußball-Nationalmannschaft bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Nach seiner Rückkehr wegen muskulärer Probleme musste der 24-Jährige zunächst in der Reha in Frankfurt arbeiten.

Wie Theate absolvierte auch Igor Matanovic nach seiner Fußverletzung wieder Teile des Mannschaftstrainings. Krank fehlten am Mittwoch hingegen Hugo Larsson und Krisztian Lisztes. Ellyes Skhiri, Can Uzun, Junior Dina Ebimbe und Oscar Højlund trainierten individuell, Elye Wahi und Timothy Chandler in der Reha.

Nicht mit auf dem Platz waren die drei U21-Nationalspieler Ansgar Knauff, Nathaniel Brown und Nnamdi Collins nach ihrem Einsatz gegen Spanien am Dienstagabend. Fares Chaibi, Aurele Amenda und Rasmus Kristensen wurden nach ihren internationalen Einsätzen für ihre Heimatländer im Laufe des Tages zurückerwartet.