Unbekannte heben elf Schachtdeckel aus

Unbekannte haben in Balingen (Zollernalbkreis) elf Schachtdeckel ausgehoben und auf der Straße liegen gelassen. Gegen die Täter werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe in der Nähe der betroffenen Straßen zwei verdächtige junge Männer beobachtet. Mögliche weitere Zeugen sollten sich bei der Polizei melden, hieß es. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war durch die ausgehobenen Schachtdeckel niemand zu Schaden gekommen. Die Ermittlungen dauern an.

