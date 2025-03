Streit mit Machete - Mann schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung mit einer Machete ist in Dornburg (Kreis Limburg-Weilburg) ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte, waren ein 69-Jähriger und ein 49-Jähriger aus zunächst ungeklärten Gründen am Mittwoch aneinander geraten. «Der Streit wurde in der Folge körperlich, und im Verlauf wurde unter anderem eine Machete eingesetzt», hieß es.

Beide Männer seien verwundet worden, der Ältere sei mit zunächst lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. «Der 49-Jährige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber im Nachgang festgenommen werden», teilte die Polizei mit. Der 69-Jährige sei mittlerweile außer Lebensgefahr.