Tausende zu Cleanup in Frankfurt angemeldet

Ab Freitag wird in Frankfurt richtig aufgeräumt: Es ist Cleanup in Hessens größter Stadt. Das Interesse an der Aktion ist noch größer als im vergangenen Jahr: Mehr als 7.000 Anmeldungen gab es nach Angaben der Stadt bis Ende vergangener Woche, 2.000 mehr als im Jahr zuvor. Wegen des großen Interesses wurde die Anmeldefrist verlängert.

Der städtische Frühjahrsputz mit den vielen Freiwilligen findet am Freitag und Samstag statt, wobei der zentrale Aktionstag der Samstag sein wird. Von 11.00 bis 14.00 Uhr gibt es dann im Hafenpark zahlreiche Stände zum Thema Müllvermeidung und Nachhaltigkeit. Mit dabei ist auch die Initiative Main-Cleanup, die in den vergangenen Wochen Aufräumaktionen am gesamten Fluss organisiert hat.

«Jeder Handgriff zählt»

In Frankfurt wird außer am Main unter anderem in Parks, auf Plätzen sowie entlang großer Straßen aufgeräumt. «Jeder Handgriff zählt, jeder volle Müllsack macht einen Unterschied», wirbt die Stadt um Unterstützung.

Die Freiwilligen erhalten Hilfsmaterial wie Zangen, Handschuhe und Müllsäcke von der Stadt. Die gefüllten Säcke können an bestimmten Orten abgelegt werden. Im vergangenen Jahr sammelten nach Angaben der Stadt rund 5.000 Menschen mehr als sieben Tonnen Abfall.