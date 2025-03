Sanitäter bei Reanimation angegriffen - zwei Festnahmen

Mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sind bei Einsätzen im Landkreis Groß-Gerau verletzt worden. In Kelsterbach hätten alarmierte Rettungskräfte zunächst einen leblosen Menschen nach einem medizinischen Notfall reanimiert, teilte die Polizei mit. Dabei sollen weitere Menschen die Sanitäter jedoch verbal angegriffen und gezielt auf sie eingeschlagen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei den Angreifern um Familienmitglieder des Patienten. Die Familie sei zuvor augenscheinlich in einen Streit geraten, hieß es. Laut bisherigen Ermittlungen stand der medizinische Notfall des Patienten nicht mit dem Streit im Zusammenhang.

Zwei mutmaßliche Angreifer vorläufig festgenommen

Immer wieder seien die Rettungskräfte von der Gruppe angegriffen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Auch dann noch, als für den Patienten eine Notärztin nachgefordert wurde. Schließlich habe man die Polizei alarmiert. Als die Sanitäter den Patienten in den Rettungswagen brachten und ihn dort versorgten, traten und schlugen die Beschuldigten außerdem noch gegen das Fahrzeug.

Mindestens ein Sanitäter, eine Sanitäterin, die Assistentin der Notärztin und eine Polizistin wurden verletzt. Zwei der mutmaßlichen Angreifer seien vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit. Wie es dem Patienten geht, den die Rettungskräfte zunächst versorgten, war noch unklar.

Polizist bei weiterem Einsatz ins Gesicht getreten

Bei einem weiteren Einsatz in Groß-Gerau wurde ein Polizist laut Mitteilung ebenfalls durch einen Angriff verletzt. Ein festgenommener 55-Jähriger soll dem Polizisten während der Fahrt zur Dienststelle ins Gesicht getreten haben.

Der 55-Jährige soll laut Polizei zuvor betrunken in einer Arbeiterunterkunft für Streitigkeiten gesorgt haben. Auch zu Sachbeschädigungen sei es in diesem Zusammenhang gekommen. Die Beamten nahmen den Mann mit - auch wegen des Verdachts, der Mann könne sich illegalerweise in Deutschland aufhalten. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.