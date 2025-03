Mann schlägt Delle in Rettungswagen

Wegen eines aggressiven Mannes hat sich die Besatzung eines Rettungswagens in Limburg in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Eigentlich waren die Helfer am Samstag zu dem 25-Jährigen gerufen worden, wie die Polizei Limburg mitteilte. Doch als sie eingetroffen seien, habe der Mann im Wagen und danach auf der Straße randaliert.

Der 25-Jährige habe auch eine Delle in die Fahrertür des Rettungswagens geschlagen, berichtete die Polizei. Sie schätzte den Sachschaden auf rund 2.000 Euro. Der Mann sieht sich nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung konfrontiert. Die Rettungswagenbesatzung blieb laut Polizei unverletzt. Warum die Helfer gerufen wurden, war nicht bekannt.