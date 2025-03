Mann bei Streit mit Messer verletzt - Verdächtiger in U-Haft

Bei einem Streit am Lahnufer in Gießen ist ein 23-Jähriger schwer mit einem Messer verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer, ein 27 Jahre alter Mann, sei am Mittwoch noch vor Ort festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er hatte sich Verletzungen im Gesicht zugezogen, laut Polizei vermutlich bei dem Streit. Der Rettungsdienst brachte beide Männer in Krankenhäuser. Inzwischen befinde sich der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer sollen nach derzeitigen Erkenntnissen aufeinander eingeschlagen haben, bis einer von ihnen ein Messer gezückt haben soll. Damit habe er mutmaßlich in Richtung des Kopfes seines Gegners gestochen. Zeugen riefen die Polizei, die bei dem Verdächtigen den Angaben zufolge ein Messer sicherstellte und dem Schwerverletzten Erste Hilfe leistete. Nun laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs, die bislang unklar sind.