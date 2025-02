Gulasch, Gebirgsgarnelen und Strudel für die Oscar-Stars

Egal wie die Oscars für Edward Berger und seinen Vatikan-Thriller «Konklave» ausgehen - für den in Wolfsburg geborenen Regisseur, der durch seine Mutter Schweizer und durch den Vater Österreicher ist, warten nach der Gala eine ganze Reihe Leckerbissen von Star-Koch Wolfgang Puck. Frische Gebirgsgarnelen aus der Steiermark, Rindsgulasch mit Spätzle, Apfelstrudel und Sachertorte stehen mit auf dem Menü des gebürtigen Österreichers, der seit 31 Jahren die Oscar-Gäste verköstigt.

Hungrige Gäste

Der Star-Koch kennt die Vorlieben vieler Gäste. Und er ist sich sicher, dass Stars wie Demi Moore und Ariana Grande zulangen werden. Die hätten seit Tagen nicht viel gegessen und würden sich bestimmt auf seine beliebten Traditionsgerichte wie Chicken Pot Pie und Miniburger stürzen, sagt der Hollywood-Kärntner und grinst. «Die meisten essen alles. Die sind vielleicht Veganer unter der Woche, aber nicht am Oscar-Sonntag», setzt der 75-Jährige augenzwinkernd drauf.

Puck tischt nach der Oscar-Gala für die rund 1.600 Gäste beim Governors Ball auf. Mit einem Team von über 100 Köchen und Helfern wirbelte er zuvor tagelang durch die provisorische Küche, die eigens neben dem Dolby Ballsaal eingerichtet wurde.

Sonderwünsche der Stars

Es gibt auch schon einen Sonderwunsch von US-Schauspieler Colman Domingo. Der ist als Star des Dramas «Sing Sing» für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. «Der sagte mir, er wolle ein großes Stück Wagyu-Beef», verrät Puck. Das teure Edelrindfleisch aus Japan steht auf dem Menü, neben Sushi, Wildlachs, Filet Wellington und zig vegetarischen Delikatessen.

Was von dem Gourmetgelage übrig bleibt, soll an Tafeln in einem Armenviertel in Los Angeles verteilt werden. «Nichts wird weggeschmissen. Die Hungrigen in der Skid Row werden so essen wie die Demi Moore und der Adrien Brody», versichert Puck.

Ein süßer Trostpreis

Natürlich gibt es bei den 97. Academy Awards auch wieder süße Trostpreise. Bis Sonntagabend werden Dreitausend Schokoladen-Oscars mit essbarem Gold bestäubt, erzählt der französische Konditor Garry Larduinat. Keiner soll ohne einen Oscar nach Hause gehen.

Wildlachs steht immer auf dem Menü. Foto: Barbara Munker/dpa

Nach der Oscar-Gala feiern die Gäste beim Governors Ball. Foto: Barbara Munker/dpa

Der gebürtige Österreicher kennt die Vorlieben vieler Stars. Foto: Barbara Munker/dpa

24-karätiges essbares Gold wird versprüht. Foto: Barbara Munker/dpa

Alle Oscar-Gäste bekommen einen vergoldeten Schokoladen-Oscar. Foto: Barbara Munker/dpa

3.000 Schokoladen-Oscars werden verteilt. Foto: Barbara Munker/dpa

Essensreste werden an Tafeln gespendet. Foto: Barbara Munker/dpa