Ex-Weltmeister Baur wird Sportdirektor beim Drittligisten

Ex-Weltmeister Markus Baur wird ab dem Sommer neuer Sportdirektor beim Handball-Drittligisten HG Saarlouis. Der 54-Jährige, der bis Juni noch Trainer des Bundesligisten FA Göppingen war, soll mit seiner Expertise von 228 Länderspielen den Verein mittelfristig in die 2. Bundesliga führen. «Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe», sagte Baur, der 2007 Kapitän des Weltmeisterteams von Bundestrainer Heiner Brand war.

In Saarlouis «von Grund auf, mit Geduld und einer klaren Idee etwas aufzubauen, was uns zeitnah zurück in die Bundesliga führt», sei für ihn eine spannende neue Herausforderung, sagte der Ex-Europameister. Der frühere Aufbauspieler und Spielmacher soll für die Kaderplanung verantwortlich sein und die sportlichen Konzepte entwickeln.

Baur war unter anderem zwei Jahre bis 2018 Trainer beim TVB Stuttgart und zuletzt von November 2022 bis Juni 2024 Coach von Göppingen. Zudem war er Junioren-Nationaltrainer beim Deutschen Handballbund.

Icon Vergrößern Ex-Weltmeister Markus Baur hat eine neue berufliche Herausforderung. Foto: Franz-Peter Tschauner/dpa Icon Schließen Schließen Ex-Weltmeister Markus Baur hat eine neue berufliche Herausforderung. Foto: Franz-Peter Tschauner/dpa