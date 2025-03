Nach 22 Jahren: Torwart Klimpke verlässt Wetzlar

Torhüter Till Klimpke verlässt den Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar im Sommer nach 22 Jahren. Klimpke wird den auslaufenden Vertrag bei der HSG nicht verlängern, wie der Club mitteilte. Wohin der Keeper wechselt, ist noch offen.

«Ich will mich nach so vielen Jahren in vertrauter Umgebung in einem neuen Umfeld beweisen und neue Erfahrungen sammeln, von denen ich hoffe, dass sie mich als Sportler und auch als Mensch bereichern», sagte der 26-jährige Klimpke, der seit den Minis ohne Unterbrechung für seinen Heimatverein gespielt hat.

HSG Wetzlar: Angebot ohne Erfolg angepasst

Nach Angaben der HSG hatte der Club Klimpke im vergangenen Oktober ein Angebot zur Vertragsverlängerung mit einer langfristigen Perspektive und verbesserten Konditionen angeboten. Vor Weihnachten dann habe sich der Schlussmann Bedenkzeit erbeten. «Während der Fortführung der Gespräche im Februar passte der Club das Angebot dann nach den Vorstellungen Klimpkes nochmals an, allerdings ohne Erfolg.»

Es sei sein «gutes Recht, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern», sagte Wetzlars Geschäftsführer Björn Seipp laut Mitteilung. «Letztlich war der Wunsch nach Veränderung größer als der, hierzubleiben. Das müssen wir so akzeptieren.»

Klimpke entwickelte sich in Wetzlar zum Nationaltorwart. Für die Auswahl des Deutschen Handballbunds bestritt er von 2019 bis 2023 insgesamt 19 Länderspiele. Ende 2023 hatte der Torwart für Aufsehen gesorgt, als er sich öffentlich über die Nichtnominierung für die Heim-EM 2024 beschwert hatte. Im Anschluss entschuldigte er sich für seine Aussagen.