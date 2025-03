Knorr nicht fit: Einsatz in EM-Qualifikation unsicher

Hinter dem Einsatz von Handball-Nationalspieler Juri Knorr in den EM-Qualifikationsspielen gegen Österreich steht ein Fragezeichen. Das teilte der Deutsche Handballbund zum Start des Lehrgangs in Hannover mit, ohne einen Grund zu nennen. Ob die Jungstars Justus Fischer und Renars Uscins das Spiel am Donnerstag (18.00 Uhr) in Wien und Samstag (16.30 Uhr) in Hannover bestreiten könnten, sei ebenfalls unsicher.

Spielmacher Knorr hatte schon bei der WM im Januar krankheitsbedingt mehrere Partien verpasst. «Fischer könnte frühestens zum Ende der Woche zum Team stoßen, Uscins und Knorr sind aktuell noch nicht einsatzbereit», hieß es in der Verbandsmitteilung. Um auf mögliche Ausfälle vorbereitet zu sein, nominierte Bundestrainer Alfred Gislason daher Rückraumspieler Miro Schluroff von Bundesligist VfL Gummersbach nach.

Deutschland führt die Tabelle an

Deutschland war mit Erfolgen gegen die Schweiz und die Türkei optimal in die Qualifikation gestartet und führt die Tabelle an. Die ersten beiden Teams der Vierergruppe sind sicher für die EM 2026 qualifiziert. Auch die vier besten Drittplatzierten aus den insgesamt acht Qualifikationsgruppen sind in Dänemark, Norwegen und Schweden dabei.

«An unserer Aufgabe ändert sich nichts: Wir haben gegen Österreich zwei schwere Spiele vor uns, aus denen wir am Donnerstag und Samstag das Beste herausholen wollen. Es geht darum, die nächsten Schritte in der Qualifikation zur Europameisterschaft erfolgreich zurückzulegen», sagte Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton.