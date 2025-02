«Publikumsliebling» Jaganjac wechselt fest zu den Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen haben den bislang ausgeliehenen kroatischen Handballprofi Halil Jaganjac fest verpflichtet. Der 26-Jährige habe seinen Vertrag beim polnischen Topverein KS Kielce aufgelöst und wechselt fest zu den Mannheimern, wie der Bundesligist mitteilte.

Nach einer Schulterverletzung, die ihn fast zum Karriereende gezwungen hatte, kämpfte sich der Rückraumspieler zurück und gehört nun wieder zum festen Aufgebot. «Halil ist in kürzester Zeit zum Publikumsliebling bei uns geworden. Das liegt an seiner mitreißenden Spielweise, vor allem aber an seinem Charakter. Seine Leidenschaft für den Sport und seine Liebe zu den Löwen bringt er direkt und authentisch rüber», sagte der angehende Sportliche Leiter der Nordbadener, Uwe Gensheimer.