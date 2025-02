Frauenanteil bei Habilitationen in Hessen stark gestiegen

In den vergangenen zehn Jahren hat der Anteil der Habilitationen von Frauen an hessischen Hochschulen deutlich zugenommen. Der Frauenanteil bei der höchsten deutschen Hochschulqualifikation stieg von 21,4 Prozent im Jahr 2013 auf 40,7 Prozent im Jahr 2023. Das meldet das Hessische Statistische Landesamt anlässlich des Internationalen Tags der Mädchen und Frauen in der Wissenschaft am 11. Februar.

2023 habilitierten sich insgesamt 108 Menschen an einer hessischen Hochschule – darunter 44 Frauen und 64 Männer. Trotz dieses Anstiegs war der Frauenanteil bei Promotionen und Studienabschlüssen 2023 deutlich höher. Bei den 2.170 Promotionen an hessischen Hochschulen, wurden 2023 rund 48 Prozent von Frauen abgeschlossen – im Vergleich zu rund 42 Prozent im Jahr 2013. 2023 wurden von den 39.120 Abschlüssen in Vollstudiengängen in Hessen knapp 54 Prozent von Frauen erworben. 2013 waren es 51 Prozent gewesen.