Vater und Sohn prügeln sich in Bar krankenhausreif

Ein Vater und ein Sohn haben in einer Bar in Aalen (Ostalbkreis) dermaßen aufeinander eingeprügelt, dass einer der beiden kurzzeitig sogar bewusstlos wurde. Es flogen Aschenbecher und Barhocker, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Zudem schlugen sie mit Bierflaschen aufeinander ein. Der Vater soll kurzzeitig weggetreten sein.

Die Polizei rückte mit zwei Streifen an, zudem kam der Rettungsdienst samt Notarzt. Der 30-jährige Sohn wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein 61-jähriger Vater weigerte sich jedoch in die Klinik mitgenommen zu werden.

Vorerst blieb der Grund für die Auseinandersetzung in der Nacht unklar. Die Gemüter erhitzten sich wohl durch Alkoholkonsum. Beide erwartet nun eine Anzeige.