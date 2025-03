Zwei Verletzte und 500.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand

Bei einem Wohnungsbrand im Hohenlohekreis sind zwei Menschen verletzt worden. Zudem entstand bei dem Feuer ein Schaden von rund einer halben Million Euro, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wurden in der Nacht zum Sonntag starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Dörzbach gemeldet. Eine 51-jährige Hausbewohnerin erlitt bei dem Brand laut Polizei eine Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 64-jähriger Ehemann wurde mit schweren Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie es hieß.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es den Angaben zufolge, den Brand zu löschen. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.