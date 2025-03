Fahrlehrer der Vergewaltigung von Schülerinnen verdächtig

Wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs und der mehrfachen Vergewaltigung sitzt ein 41 Jahre alter Fahrlehrer in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige soll während der Fahrstunden gegenüber mehreren Fahrschülerinnen sexuell übergriffig geworden sein, wie die Ravensburger Polizei und die Staatsanwaltschaft Hechingen mitteilten. Dabei soll der Fahrlehrer die Fahrschülerinnen vor allem in abgelegene Waldstücke gelotst haben.

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hatte ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet und am Dienstagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft dessen Privatwohnung sowie Geschäftsräumlichkeiten einer Fahrschule durchsucht. Am selben Tag erließ der Haftrichter einen Haftbefehl. Seither sitzt der deutsche Staatsangehörige in einer Justizvollzugsanstalt ein.