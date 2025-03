Erste Woche nach Eröffnung: Fast 50.000 Besucher im Stadthof

Eine Woche nach der Eröffnung des zum Freizeit- und Einkaufszentrum umgebauten ehemaligen Kaufhof-Gebäudes zeigt sich Hanau ausgesprochen zufrieden mit dem Publikumsinteresse am neuen Stadthof. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher seit dem vergangenen Donnerstag schätzt die Stadt auf knapp 50.000. Allein rund um die dreitägigen Feiern zur Eröffnung vom 13. bis 15. März hätten rund 30.000 Menschen den Stadthof besucht, teilte die Stadt auf Anfrage mit.

«Unser Plan, die Vielfalt der Innenstadt zu präsentieren, ist aufgegangen. Das war ein starker Start», sagt Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). Nun gelte es, mit der «typischen Hanauer Machart dafür zu sorgen, dass der Stadthof zu dem neuen urbanen Zentrum im Zentrum» werde.

Parkhauszahlen belegen «Zugkraft» für die Innenstadt

Dass der Stadthof Zugkraft für Hanau und die Innenstadt habe, belegten auch die Zahlen der Hanauer Parkhaus GmbH, teilte die Stadt mit. Die Betreibergesellschaft habe im Vergleich zum Vorjahr in der elften Kalenderwoche für den Zeitraum Donnerstag bis Sonntag einen Anstieg um knapp 15 Prozent bei den Einfahrten von Kurzparkern gezählt.

Hanau hatte am vergangenen Donnerstag das Erdgeschoss des umgebauten Gebäudes fürs Publikum freigegeben. Die Stadt hat die Immobilie für 25 Millionen Euro gekauft. Etwa 40 Millionen Euro sollen darüber hinaus in den kommenden Jahren in die Weiterentwicklung des Areals gesteckt werden. Mit dem Projekt soll ein längerer Leerstand im Herzen von Hanau vermieden werden.

Kaufhof-Filiale vor zwei Jahren geschlossen

Parallel zum Umbau läuft die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes mit einer Gesamtfläche von rund 11.000 Quadratmeter weiter. Das Projekt stößt Kaminsky zufolge auch über die Grenzen von Hanau hinaus auf viel Interesse, da zahlreiche Kommunen mit einer drohenden Verödung der Innenstädte konfrontiert sind. Der Kaufhauskonzern Galeria Kaufhof hatte vor zwei Jahren die Schließung seiner Hanauer Filiale bekanntgegeben.

