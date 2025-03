Hanau stellt neue Freizeit- und Ladengalerie Stadthof vor

Zwei Jahre nach Bekanntgabe der Schließung der Hanauer Kaufhof-Filiale präsentiert die Stadt heute das umgebaute Gebäude, aus dem das Freizeit- und Einkaufszentrum Stadthof geworden ist. Auf einer Pressekonferenz (11.00 Uhr) sprechen Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD), Stadtentwickler Martin Bieberle und Marketingchef Daniel Freimuth über den nun beendeten Umbau des Erdgeschosses und die weiteren Pläne.

Offiziell eröffnet wird der neue Stadthof am Donnerstag (10.00 Uhr) mit dem symbolischen Durchschneiden des Absperrbands. Die Stadt hatte die Immobilie für 25 Millionen Euro gekauft, etwa 40 Millionen Euro sollen darüber hinaus in den kommenden Jahren in die Weiterentwicklung des Areals in bester Citylage investiert werden. Vorgesehen ist eine Mischung aus Läden, Gastronomie, Freizeit-, Kultur- und Bildungseinrichtungen.