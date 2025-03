Innenminister stellt Kriminalstatistik 2024 vor

Im Krisenjahr 2023 stieg die Kriminalität in Hessen - wie sieht es für das Jahr 2024 aus? Innenminister Roman Poseck (CDU) stellt am Donnerstag in Wiesbaden (9.00 Uhr) die jüngste Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) vor. Im vorvergangenen Jahr war die Zahl der Straftaten im Vergleich zu 2022 um knapp 8 Prozent auf rund 397.500 Fälle gestiegen.

Einen Höchstwert hatte das Innenministerium sowohl bei häuslicher Gewalt als auch bei Angriffen auf Einsatzkräfte registriert. Eine deutliche Zunahme zeigte sich außerdem bei der politisch motivierten Kriminalität. Die Aufklärungsquote hatte 2023 bei mehr als 63 Prozent gelegen.

In der PKS werden alle bekanntgewordenen und polizeilich bearbeiteten Straftaten, also Verbrechen und Vergehen, einschließlich der Versuche registriert. Sie wird als Ausgangsstatistik geführt. Das bedeutet, die Zählung erfolgt, wenn die Polizei den Fall an die Strafverfolgungsbehörden abgibt.