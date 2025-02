Comedian Hoëcker nach Zugunfall: «Mir selbst geht es gut»

Nach dem tödlichen Zugunglück an einem Bahnübergang in Hamburg hat Comedian Bernhard Hoëcker mitgeteilt, dass es ihm gut gehe. Hoëcker, der nach übereinstimmenden Medienberichten in dem Zug saß, schrieb in einem Instagram-Beitrag: «Mir selbst geht es gut.» Die guten Wünsche, die er erhalten habe, leite er an all jene weiter, die nicht so viel Glück hatten. Hoëcker dankte den Einsatzkräften. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

Am Dienstagnachmittag war ein ICE mit rund 290 Fahrgästen auf dem Weg nach Bremen an einem Bahnübergang mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Ein Reisender kam ums Leben. 25 Fahrgäste wurden verletzt. Gegen den Fahrer des Lastwagens wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.