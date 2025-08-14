Mädchen aus Europa-Park gelockt und sexuell missbraucht

An einem belebten Abend ist ein sechsjähriges Mädchen nach Polizeiangaben aus dem populären Erlebnisbad Rulantica des Europa-Parks in Rust verschwunden, in einem Wald gelockt und sexuell missbraucht worden. Erst zwei Stunden später fand ein Zeuge das hilflose Kind fünf Kilometer entfernt vom Schwimmbad. Es hatte sich in der Dunkelheit in Badekleidung und mit Schlappen alleine durch den Wald gekämpft und war erst im Nachbarort Kappel-Grafenhausen entdeckt worden.

Zuvor habe der nun flüchtige Verdächtige das Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Nach dem 31-jährigen Rumänen wird international gesucht, er konnte durch Überwachungsvideos des Badbetreibers identifiziert werden.

Mädchen verliert Eltern im Europa-Park aus den Augen

Eine Sprecherin des Europa-Parks in Südbaden bestätigte, dass es sich bei dem betroffenen Bad um das zugehörige Rulantica handelt. „Wir sind sehr betroffen“, sagte sie. Der Park sei weiterhin im engen Austausch mit den Ermittlungsbehörden.

Nach Angaben der Polizei hatte die Sechsjährige am Samstagabend ihre Eltern im Bad aus den Augen verloren. Der Mann habe dem Mädchen seine Hilfe angeboten und das Kind gegen 20.20 Uhr in einen angrenzenden Wald geführt. Nach der Tat habe er sein Opfer alleine zurückgelassen, teilte die Polizei mit. Währenddessen suchten die Eltern verzweifelt im Bad nach ihrem Kind.

Vorwurf des sexuellen Missbrauchs: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Gegen den gesuchten Mann wurde ein Haftbefehl wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes erlassen. Er soll in der Region wohnen. Nach Polizeiangaben ist der Mann schon in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten - allerdings nicht wegen Sexualdelikten, sondern weil er gestohlen und sich Leistungen erschlichen haben soll.

Der Wasserpark Rulantica wurde im November 2019 in Rust eröffnet. Der Name ist ein Wortspiel aus „Rust“ und „Atlantik“. (dpa)