Millionen-Coup vereitelt – Verdächtige festgenommen

Die Polizei hat einen Raubüberfall auf ein Werttransportunternehmen in Bochum und damit einen Millionen-Coup vereitelt. Es sei ein großer Coup geplant gewesen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. «Das sollte in die Millionen gehen», ergänzte Staatsanwalt Julius Sterzel.

Sicherheitskräfte aus Nordrhein-Westfalen, Frankreich und Belgien nahmen neun Verdächtige fest, die einer gewaltbereiten kriminellen Vereinigung zugeordnet werden.

Frankreichs Innenminister: «Ausbrecherkönig» Ferrara gefasst

Unter den Festgenommenen sei der als «Ausbrecherkönig» bekannte Kriminelle Antonio Ferrara, hieß es aus Sicherheitskreisen. Ferrara wurde bereits wegen Raubüberfällen und versuchten Mordes verurteilt und floh mehrmals aus Gefängnissen. Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau gab seine Festnahme bekannt.

Die Gruppe sei mit hochmotorisierten Fahrzeugen auf dem Weg nach Bochum gewesen, als sie von Einsatzkräften überrascht worden seien, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf mit. Es kam zu einer Verfolgungsjagd: Die Verdächtigen seien zunächst nach Belgien geflohen, dort aber kurz hinter der Grenze von belgischen Sicherheitsbehörden gestellt worden.

Beschuldigte gelten als hochgefährlich

Die Beschuldigten würden als hochgefährlich und extrem gewalttätig eingeschätzt. Der Festnahme seien verdeckte Maßnahmen und eine intensive internationale Zusammenarbeit vorangegangen.

Ferrara war 2003 spektakulär aus einem Gefängnis bei Paris entkommen. Ein mit Kalaschnikows bewaffnetes Befreiungskommando stürmte damals die Haftanstalt in Fresnes und sprengte das Gefängnistor auf. Verletzt wurde bei der filmreifen Aktion niemand. Ferrara wurde allerdings vier Monate später wieder festgenommen.

Ferrara war zuvor schon 1998 aus der Haft geflohen. Er erwartete dort ein Gerichtsverfahren wegen mehrerer Raubüberfälle und eines Mordversuchs. Erst vier Jahre später konnte er damals wieder gefasst werden.

Laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga war der französisch-italienische Kriminelle nach Verbüßung seiner Haftstrafe 2022 entlassen worden.

