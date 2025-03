Durchdrehende Autoreifen lösen Feueralarm in Tunnel aus

Autofahrer haben in einem Tunnel an der Grenze von Bayern und Baden-Württemberg einen Feueralarm ausgelöst, indem sie Reifen haben durchdrehen lassen. Zuvor war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen zum örtlichen Felderhaldetunnel in Isny im Allgäu ausgerückt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Doch als die Einsatzkräfte ankamen, entdeckten sie kein Rauch oder Feuer.

Erst später wurde klar, was den Feueralarm ausgelöst hatte. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras war zu sehen, dass zwei Autos in den Tunnel hineinfuhren, anhielten und die Reifen durchdrehen ließen. Dies sorgte für große Rauchentwicklung. Anschließend hätten sie den Tunnel verlassen. Wer die Autofahrer bei dem Vorfall am Mittwoch waren, blieb vorerst unklar.