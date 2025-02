Romanze mit Insasse: Gefängniswärterin in England verurteilt

Eine Gefängniswärterin ist in Großbritannien wegen ihrer Beziehung zu einem Insassen zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die 29-Jährige soll mit dem Mann innerhalb von fünf Monaten mehr als 4.400 Textnachrichten ausgetauscht und telefoniert haben, wie die Polizei in der Grafschaft Northamptonshire mitteilte. Sie habe auch eingeräumt, ihn in mindestens einem Fall geküsst zu haben.

Wegen Fehlverhaltens im öffentlichen Dienst wurde sie nun zu einer Haftstrafe von zwölf Monaten verurteilt, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Die Hälfte der Zeit wird nach Angaben der Polizei zur Bewährung ausgesetzt. Die Frau soll auch auf dem Schoß des Mannes gesessen und ihm gesagt haben, sie werde ihn vor einer Durchsuchung seiner Zelle vorwarnen.

Erst im Januar war eine Justizbeamtin in England zu 15 Monaten Haft verurteilt worden, weil sie mit einem Häftling in dessen Zelle Sex hatte. Der Fall hatte in Großbritannien für Aufsehen gesorgt - ein Mitgefangener hatte mit dem Handy mitgefilmt, und das Video war im Internet gelandet.