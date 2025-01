Kann der Körper Magnesium über die Haut aufnehmen?

Die Aufnahme von Magnesium über die Haut, etwa durch Sprays oder Bäder, wird vor allem in den sozialen Medien häufig beworben. Doch laut der Gesellschaft für Magnesium-Forschung fehlt es an wissenschaftlichen Belegen für die Wirksamkeit dieser transdermalen Anwendungen. Studien zeigen, dass Magnesium zwar von den Hautzellen aufgenommen wird, aber nicht in den Blutkreislauf gelangt.

