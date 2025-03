Kochplatte soll Brand in Keller ausgelöst haben

Vermutlich ein technischer Defekt einer Kochplatte hat in Karlsruhe ein Feuer in einem Keller ausgelöst. Am späten Vormittag wurde laut Polizei ein Mensch verletzt, der eine Rauchvergiftung erlitt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden zwei Menschen vom Rettungsdienst behandelt.

Zwischenzeitlich war das gesamte Treppenhaus des Mehrfamilienhauses den Angaben der Feuerwehr zufolge verraucht. Eine Familie habe das Haus selbstständig verlassen können. Die Feuerwehr schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 50.000 Euro.