Brand in Kaufhaus in Wiesbaden schnell gelöscht

In einem Kaufhaus in Wiesbaden haben Mitarbeiter am Abend einen Brand zwischen zwei Kleiderständern gelöscht. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie lobte das schnelle Eingreifen der Beschäftigten, die die Flammen mit mehreren Feuerlöschern so weit eindämmten, dass die Einsatzkräfte nicht mehr viel Arbeit hatten. Teile des Verkaufsbereiches waren verqualmt, sie wurden durchlüftet.

Wie der Brand entstand, ist noch unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache auf. Das Feuer war durch Rauchmelder entdeckt worden, über eine automatische Brandmeldeanlage wurde ein Alarm in der Leitstelle der Feuerwehr ausgelöst.