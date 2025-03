Fünf Verletzte bei Busunfall nach Sekundenschlaf

Wegen Sekundenschlafs hat ein Busfahrer in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) laut Polizei einen Unfall mit fünf Verletzten verursacht. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei der 60-Jährige wegen des Sekundenschlafs erst über eine rote Ampel und dann gegen die Hauswände zweier Gebäude auf der rechten Fahrbahnseite gefahren. Außerdem prallte der Bus in das Heck eines Autos, das zwischen den beiden Häusern geparkt war.

Bei dem Unfall wurden sowohl der Busfahrer als auch zwei mitfahrende Kinder und ein Erwachsener leicht verletzt. Das genaue Alter der Verletzten blieb zunächst unbekannt.

An einem der Häuser, in dem sich ein Café befindet, sei zudem ein Fenster zu Bruch gegangen, wodurch ein Mensch in dem Café leicht verletzt worden sei. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Im Bus waren zehn Fahrgäste mitgefahren.

Geschätzt 500.000 Euro Schaden

An der Unfallstelle gab es ein größeres Trümmerfeld. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von 500.000 Euro. Der Bus und das gerammte Auto mussten abgeschleppt werden. Auch eine Straßenlaterne sei umgeworfen worden.

Wegen auslaufender Betriebsmittel waren auch die Feuerwehr und der Bauhof mit einer Kehrmaschine an der Unfallstelle. An einem der Häuser sei zudem die Statik überprüft worden.