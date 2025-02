Eltern sterben bei Unfall – Kind überlebt schwer verletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Aurich hat ein dreijähriges Kind beide Eltern verloren, selbst aber schwer verletzt überlebt. Am späten Montagnachmittag sei ein 34-Jähriger in Pewsum, einem Ortsteil der Gemeinde Krummhörn, mit seinem Kleintransporter in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort stieß er frontal mit dem Wagen der Familie zusammen, beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben. Die Eltern des Kindes (beide 29) wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die Frau starb noch am Unfallort, der Fahrer kam per Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo er ebenfalls starb. Das schwer verletzte Kind wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 34 Jahre alte Fahrer des Transporters und sein Beifahrer (40) wurden leicht verletzt.

An der Unfallstelle waren nach Polizeiangaben mehrere Notfallseelsorger im Einsatz. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.