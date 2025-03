Großer Drogenfund am Flughafen - Verdächtige festgenommen

Nach der Sicherstellung von rund 200 Kilogramm Drogen vergangenes Jahr am Frankfurter Flughafen sind nun drei mutmaßliche Drogenschmuggler festgenommen worden. Die Festnahmen erfolgten in Kroatien, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt und die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilen. Den Straßenverkaufswert der Drogen gab der Zoll mit mehr als 14,7 Millionen Euro an.

Rund 150 Kilogramm Kokain und 51 Kilogramm Crystal Meth waren im Sommer 2024 am Flughafen entdeckt worden. Versteckt waren die Drogen in Zwischenwänden eines 700 Kilogramm schweren Industriekochkessels für Lebensmittel. Nach Angaben einer Zoll-Sprecherin musste Röntgentechnologie eingesetzt werden, um die Schmuggelware zu entdecken.

Die Sendung kam aus Mexiko und sollte an einen Empfänger in Kroatien gehen. Gemeinsam identifizierten die Behörden in Frankfurt und Kroatien drei Tatverdächtige im Alter von 25, 38 und 47 Jahren, die vergangenen Freitag (14. März) festgenommen wurden.

Fahndung dauert an

Nach einem weiteren Mann wird gefahndet. «Der mutmaßlichen Tätergruppierung wird die unerlaubte Herstellung und der unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln sowie die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen», erklären die Ermittler.

Die Drogen wurden den Angaben zufolge nach ihrer kriminaltechnischen Untersuchung vernichtet. Zuvor hätten sie unter Beteiligung des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main, des Bundeskriminalamtes und der Flughafenfeuerwehr aufwendig aus dem Industriekochkessel ausgebaut werden müssen.